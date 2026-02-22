L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le decisioni arbitrali di Manganiello durante la direzione di Lecce-Inter. Ecco il commento della rosea sugli episodi salienti:
"Al 17’ del primo tempo fallo di Tiago Gabriel, cintura al collo su Pio Esposito, che cade in area ma l’irregolarità avviene poco al di fuori. Nella ripresa, al 6’ annullata la rete di Dimarco servito da Thuram, che sul lancio di Bisseck parte in fuorigioco, mezza spalla oltre Siebert".
"Al 16’ Bastoni duro su Gandelman, ci stava il giallo. Al 25’ Esposito cade in area con le mani sul volto, c’è un contatto con la spalla di Tiago Gabriel ma pare fortuito".
