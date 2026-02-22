FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Lecce-Inter, la moviola GdS: “Bene Manganiello, c’era il giallo per Bastoni. E su Esposito…”

news

Lecce-Inter, la moviola GdS: “Bene Manganiello, c’era il giallo per Bastoni. E su Esposito…”

Lecce-Inter, la moviola GdS: “Bene Manganiello, c’era il giallo per Bastoni. E su Esposito…” - immagine 1
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le decisioni arbitrali di Manganiello durante la direzione di Lecce-Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le decisioni arbitrali di Manganiello durante la direzione di Lecce-Inter. Ecco il commento della rosea sugli episodi salienti:

Lecce-Inter, la moviola GdS: “Bene Manganiello, c’era il giallo per Bastoni. E su Esposito…”- immagine 2
Getty

"Al 17’ del primo tempo fallo di Tiago Gabriel, cintura al collo su Pio Esposito, che cade in area ma l’irregolarità avviene poco al di fuori. Nella ripresa, al 6’ annullata la rete di Dimarco servito da Thuram, che sul lancio di Bisseck parte in fuorigioco, mezza spalla oltre Siebert".

Lecce-Inter, la moviola GdS: “Bene Manganiello, c’era il giallo per Bastoni. E su Esposito…”- immagine 3
Getty

"Al 16’ Bastoni duro su Gandelman, ci stava il giallo. Al 25’ Esposito cade in area con le mani sul volto, c’è un contatto con la spalla di Tiago Gabriel ma pare fortuito".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Gazzetta: “Chivu col Bodo risparmi sul turnover! Dimarco e Zielinski troppo importanti”
CdS – Pressione tutta su Milan e Napoli. L’Inter ora ha voglia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA