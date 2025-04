"La festa della maturità per l’Inter, aspettando quella della laurea, che sarebbe la finale". Questo il commento del Corriere della Sera dopo il pari dell'Inter contro il Bayern che ha portato i nerazzurri in semifinale di Champions. Un traguardo raggiungo 'con cuore e testa usati a ritmo alternato e armonioso'. La reazione della squadra nerazzurra al gol di Kane. "È stato abilissimo a sfruttare l’incertezza di Dimarco. Il difensore non raggiunge la grandezza dell’attaccante che porta rifornimenti e addirittura segna, ma non si può pretendere la luna. Dimarco resta il giocatore più europeo dell’Inter, quello che è cresciuto di più frequentando la scuola del professor Inzaghi", si legge a proposito del primo gol incassato.