Prove generali per il campionato stasera per l'Inter: l'ultima amichevole estiva sarà contro il Betis al San Nicola di Bari. Tra gli indisponibili c'è Marcus Thuram
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
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Prove generali per il campionato stasera per l'Inter: l'ultima amichevole estiva sarà contro il Betis al San Nicola di Bari. Tra gli indisponibili c'è Marcus Thuram, come conferma oggi Tuttosport: "Il francese, rientrato dalle vacanze la scorsa domenica, resterà quindi ad Appiano Gentile per lavorare.
Meglio faticare nel centro sportivo del comasco, piuttosto che essere con la squadra con la consapevolezza di non scendere sicuramente in campo.
Il figlio d’arte non risulta infortunato, ma proprio per lo stop subito al Mondiale con la sua nazionale – non a caso ha disputato un solo minuto nella rassegna globale – è preferibile che segua più sedute specifiche che lo aiutino a non subire possibili ricadute, ma soprattutto lo possano portare più velocemente a raggiungere una condizione di forma più che accettabile".
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