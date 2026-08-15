Sono uscite le formazioni ufficiali di Inter-Betis, ultima amichevole della pre-season dei nerazzurri ad una settimana esatta dall'esordio in campionato contro il Monza.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Cristian Chivu fa le prove generali in vista della prima in campionato. In attacco confermati Pio Esposito e Bonny perché Lautaro - in panchina - non è ancora in condizione mentre Thuram è rimasto a Milano proprio per riprendere con più cautela per farsi trovare a disposizione per il match contro i brianzoli.

A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Zielinski, probabili titolari anche col Monza, mentre sulle fasce ci sono Diouf e Carlos Augusto al posto di Dimarco. In difesa, panchina per Stones e Akanji: c'è ancora Bovio in mezzo, Bisseck e Bastoni braccetti mentre in porta c'è Martinez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-BETIS

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 46 Bovio, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 94 Esposito, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 28 Pavard, 32 Dimarco, 52 Iddrissou.

Allenatore: Cristian Chivu.

REAL BETIS (4-2-3-1): 1 Valles; 2 Bellerin, 5 Bartra, 4 Natan, 11 Fran García; 8 Facundo Bernal, 21 Marc Roca; 7 Antony, 8 Fornals, 17 Riquelme; 9 Hernandez.

A disposizione: 31 Manu Gonzalez, 3 D. Llorente, 14 Iker, 15 Fidalgo, 16 V. Gomez, 18 Deossa, 22 Isco, 23 Junior Firpo, 33 Pablo Garcia, 34 Bouaré, 40 Ortiz.

Allenatore: Manuel Pellegrini