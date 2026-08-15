L'Inter affronta il Betis a Bari nell'ultima amichevole della pre-season ad una settimana esatta dall'esordio in campionato contro il Monza a San Siro.

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Stasera ci saranno i primi minuti in maglia nerazzurra di John Stones, uno dei nuovi acquisti dell'estate. Stones è arrivato a parametro zero dopo 10 anni in maglia City.

"L'innesto sarà graduale, anche perché c’è da conoscere un nuovo Paese, un nuovo campionato e, più in generale, nuovi automatismi difensivi in un reparto a tre. L’Inter non ha fretta, anche perché in questo affare di mercato il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno colto un’occasione e non risposto a una necessità: Stones si è liberato dal City a parametro zero e per uno così Oaktree, di solito poco incline ad aggiungere ultratrentenni svincolati, ha fatto un’eccezione (assieme al biennale da 4 a stagione, c’erano comunque da pagare commissioni ritenute sostenibili).

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Stones inizia quindi l’avventura con un preciso progetto, pensato di concerto con Christian Chivu, un tempo difensore di simile qualità: l’inglese non è arrivato per giocare cinquanta partite, né per essere spremuto tra campionato, Champions e coppe, ma andrà gestito per alzare il livello al momento opportuno", si legge sulla Gazzetta dello Sport.