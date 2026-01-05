L’Inter batte nettamente il Bologna a San Siro e si riprende la vetta della classifica di Serie A dopo il 18° turno di campionato, rispondendo ai successi di Milan e Napoli.

Fioccano i giudizi positivi, soprattutto in difesa, dove spiccano le prestazioni di Akanji (7,5: "Tocca ancora a lui guidare la difesa nerazzurra. Trova anche l’assist per Thuram sul corner pennellato da Dimarco") e Bisseck (7,5: "Partita diligente e senza sbavature. Giganteggia su Cambiaghi e cancella la sbavatura che aveva compromesso la gara di Supercoppa").