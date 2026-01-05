L’Inter batte nettamente il Bologna a San Siro e si riprende la vetta della classifica di Serie A dopo il 18° turno di campionato, rispondendo ai successi di Milan e Napoli.
news
Inter-Bologna, pagelle CdS: “Bisseck cancella la Supercoppa, Lautaro ovunque. Sommer…”
Per il Corriere dello Sport il migliore in casa nerazzurra è Lautaro (8: "Subisce un pestone sulla mano a inizio partita, ma per fermarlo serve ben altro. Si fa trovare ovunque. Serve l’assist per Zielinski, prima dell’incornata che stende il Bologna").
Fioccano i giudizi positivi, soprattutto in difesa, dove spiccano le prestazioni di Akanji (7,5: "Tocca ancora a lui guidare la difesa nerazzurra. Trova anche l’assist per Thuram sul corner pennellato da Dimarco") e Bisseck (7,5: "Partita diligente e senza sbavature. Giganteggia su Cambiaghi e cancella la sbavatura che aveva compromesso la gara di Supercoppa").
Bene anche Zielinski (7,5): “Finalmente tornato ai suoi livelli, sta diventando la vera arma in più dell’Inter. Sfiora anche la gemma su punizione”.
Qualche dubbio su Sommer (6) in occasione del gol di Castro: “Spettatore non pagante fino al gol di Castro in un’occasione in cui non è particolarmente reattivo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA