L’Inter batte nettamente il Bologna a San Siro e si riprende la vetta della classifica di Serie A dopo il 18° turno di campionato, rispondendo ai successi di Milan e Napoli.

Bene anche Thuram (“Segna di spalletta, a sottolineare la manifesta superiorità. Gigioneggia fino al tacco che spiana ai compagni la strada per la prima rete, poi si diverte”) e Zielinski (”È uno dei migliori acquisti della stagione nerazzurra: apre, saltando anche Guida con un pallonetto, e chiude l’azione che sblocca la serata”), entrambi con una prestazione giudicata da 7.

Akanji è da 6,5 (“Preciso come un orologio svizzero: non è un caso che l’Inter stia valutando a cuor leggero di privarsi di uno fra Acerbi e De Vrij”), mentre sufficienza per Luis Henrique: “Lo spettro di Cancelo non gli mette lo sprint, ma non sbaglia nulla”.