Inter-Bologna, pagelle TS: Akanji non fa rimpiangere Acerbi-De Vrij, lo spettro di Cancelo…

Inter-Bologna, pagelle TS: Akanji non fa rimpiangere Acerbi-De Vrij, lo spettro di Cancelo… - immagine 1
Voti e giudizi dei calciatori nerazzurri all’indomani della sfida contro il Bologna di campionato, vinta per 3-1 a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L’Inter batte nettamente il Bologna a San Siro e si riprende la vetta della classifica di Serie A dopo il 18° turno di campionato, rispondendo ai successi di Milan e Napoli.

Tuttosport premia in particolare Lautaro Martinez con un 7,5: “La mano duole, il resto ispira: in versione rifinitore, fa girare i compagni e a vuoto gli avversari. Ci mette la firma: il Bologna si conferma una delle sue vittime preferite”.

Inter-Bologna, pagelle TS: Akanji non fa rimpiangere Acerbi-De Vrij, lo spettro di Cancelo…- immagine 2
Getty Images

Bene anche Thuram (“Segna di spalletta, a sottolineare la manifesta superiorità. Gigioneggia fino al tacco che spiana ai compagni la strada per la prima rete, poi si diverte”) e Zielinski (”È uno dei migliori acquisti della stagione nerazzurra: apre, saltando anche Guida con un pallonetto, e chiude l’azione che sblocca la serata”), entrambi con una prestazione giudicata da 7.

Inter-Bologna, pagelle TS: Akanji non fa rimpiangere Acerbi-De Vrij, lo spettro di Cancelo…- immagine 3
Getty Images

Spazio anche a qualche riflessione in chiave mercato.

Akanji è da 6,5 (“Preciso come un orologio svizzero: non è un caso che l’Inter stia valutando a cuor leggero di privarsi di uno fra Acerbi e De Vrij”), mentre sufficienza per Luis Henrique: “Lo spettro di Cancelo non gli mette lo sprint, ma non sbaglia nulla”.

