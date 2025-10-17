Bonny dovrebbe giocare dal 1' contro la Roma al posto dell'infortunato Thuram, con Pio Esposito in panchina

Matteo Pifferi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 08:16)

Domani l'Inter sfiderà la Roma all'Olimpico in un test match molto importante e resta da capire chi sarà la spalla di Lautaro, se Bonny o Pio Esposito, reduce dall'esperienza positiva con la Nazionale.

Al momento il favorito sembra essere l'ex Parma, per una serie di ragioni che elenca La Gazzetta dello Sport: "Se ieri il Toro non ha spinto nella prima seduta post-Argentina, è Bonny ad avere impressionato per i dati registrati ad Appiano: negli ultimi dieci giorni il 21enne è andato perfino più forte del solito. Ha saggiamente usato il tempo con i pochi reduci dalla Pinetina per puntellare la propria posizione in nerazzurro.

Chivu ha trovato a Milano lo stesso ragazzone umile di Parma e ora Bonny è in pole, anche perché candidato naturale come vice Thuram. Nel gioco delle coppie, oltre alla solita sempreverde ThuLa, il tecnico romeno ha sempre incastrato Pio con Marcus e “Angelo” con Lautaro perché ideologicamente più compatibili. Se Esposito jr occupa militarmente l’area come l’argentino, Bonny si veste naturalmente da seconda punta, proprio come il connazionale.

Insomma, non è solo questione di freschezza atletica o minuti risparmiati: qui conta, soprattutto, l’ispirazione, e l’ormai famoso vento. Lo staff tecnico sta valutando se seguire il soffio anche in Champions", si legge sulla Rosea che parla di una possibile panchina di Lautaro in Champions League, con Bonny e Pio Esposito che potrebbero giocare dal 1' contro l'Union SG.