Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a…

L'Inter martedì sarà di nuovo in campo per affrontare l'Union SG in Champions: dubbi sulla presenza di Thuram

Matteo Pifferi Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:16)

"Chivu è orgoglioso, a fine partita non lo nasconde". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma. Ora i nerazzurri devono ricaricare le batterie perché già martedì si torna in campo e l'Inter sarà di scena in Belgio contro l'Union SG.

L'obiettivo, ovviamente, è vincere la terza partita di fila in Champions League, per poi affrontare il Kairat nel prossimo turno prima del gran finale con le sfide contro Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund a chiudere la League Phase.

"Almeno per la prossima gara sembra ancora da escludere il rientro di Marcus Thuram, che ieri è volato però a Roma per seguire da vicino i compagni dalla tribuna. Il francese si è fermato contro lo Slavia in Champions e ha poi saltato gli impegni con la Francia. Scalpita ovviamente per tornare a disposizione prima possibile, lo staff tecnico in accordo con i medici non ha alcuna voglia di rischiare.

Sarà più facile gestire l’iter che riguarda il numero 9 considerando l’exploit di Bonny: anche ieri l’ex Parma ha confermato di poterne raccogliere l’eredità meglio di chiunque altro per una questione di caratteristiche", sottolinea il Corriere dello Sport.

Contro l'Union Saint Gilloise non è da escludere che davanti Chivu possa optare per Bonny e Pio Esposito, facendo riposare Lautaro Martinez anche perché sabato prossimo c'è la sfida contro il Napoli.