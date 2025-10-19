FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a…

news

Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a…

Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a… - immagine 1
L'Inter martedì sarà di nuovo in campo per affrontare l'Union SG in Champions: dubbi sulla presenza di Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

"Chivu è orgoglioso, a fine partita non lo nasconde". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma. Ora i nerazzurri devono ricaricare le batterie perché già martedì si torna in campo e l'Inter sarà di scena in Belgio contro l'Union SG.

Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a…- immagine 2
Getty Images

L'obiettivo, ovviamente, è vincere la terza partita di fila in Champions League, per poi affrontare il Kairat nel prossimo turno prima del gran finale con le sfide contro Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund a chiudere la League Phase.

"Almeno per la prossima gara sembra ancora da escludere il rientro di Marcus Thuram, che ieri è volato però a Roma per seguire da vicino i compagni dalla tribuna. Il francese si è fermato contro lo Slavia in Champions e ha poi saltato gli impegni con la Francia. Scalpita ovviamente per tornare a disposizione prima possibile, lo staff tecnico in accordo con i medici non ha alcuna voglia di rischiare.

Thuram salta anche la Champions? Le ultime indicazioni. Contro l’Union SG spazio a…- immagine 3
Getty Images

Sarà più facile gestire l’iter che riguarda il numero 9 considerando l’exploit di Bonny: anche ieri l’ex Parma ha confermato di poterne raccogliere l’eredità meglio di chiunque altro per una questione di caratteristiche", sottolinea il Corriere dello Sport.

Contro l'Union Saint Gilloise non è da escludere che davanti Chivu possa optare per Bonny e Pio Esposito, facendo riposare Lautaro Martinez anche perché sabato prossimo c'è la sfida contro il Napoli.

Leggi anche
Moviola Roma-Inter, Gazzetta: “Bastoni ha rischiato. Massa flop: fischia troppo...
Inter, la mano di Chivu. “Si nota chiaramente una cosa che l’anno scorso latitava”

© RIPRODUZIONE RISERVATA