La Gazzetta dello Sport non approva l'operato di gara di Massa (voto 5) per Roma-Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Moviola Roma-Inter, Gazzetta: “Bastoni ha rischiato. Massa flop: fischia troppo e…”
news
Moviola Roma-Inter, Gazzetta: “Bastoni ha rischiato. Massa flop: fischia troppo e…”
La Gazzetta dello Sport boccia Massa in Roma-Inter perché spezzetta troppo il gioco ma anche per un altro motivo
"Gara molto brusca: va bene. Ma lui fischia troppo e poi posticipa, gestisce, si astiene da sanzioni giuste nei momenti opportuni finendo per rincorrere la partita", si legge sul quotidiano.
Tanti duelli nel corso del match, subito in avvio tra Mancini e Calhanoglu ma Massa sorvola. "Bastoni rischia su Celik in area: al limite. Al 34’, colpetto di Celik ad Acerbi: poco per sanzionare. Al 44’ gamba alta di Koné a Lautaro vicino: manca un fischio.
Al 2’ st, Ndicka (già “giallo”) è da secondo cartellino su Lautaro. Al 7’ st braccio fuori area di Acerbi: non è da sanzionare. Manca il giallo a Celik (20’ st)", scrive La Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA