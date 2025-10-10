Il francese sarà in campo contro l'Atletico Madrid per confermare quanto di buono fatto vedere già contro la Cremonese

10 ottobre 2025

Ange-Yoan Bonny è l'unico attaccante della prima squadra che oggi sarà a disposizione di Chivu per Atletico Madrid-Inter. Lautaro ed Esposito sono in nazionale, Thuram invece è fermo ai box: rimane l'ex Parma nelle mani del rumeno per l'amichevole di Bengasi. Sarà un'altra chance da cogliere al volo, considerando che dopo la sosta c'è la Roma e le scelte sono tutt'altro che scontate. Su questo aspetto si sofferma anche la Gazzetta dello Sport. Si legge infatti:

"Adesso che si sale ancora, Bonny lavora per confermarsi lassù in cima. Tra una settimana si va a Roma, nella tana della capolista, e l’Inter avrà bisogno di gol. E i conti si fanno presto: tra stop forzati, vedi l’infortunio di Thuram, ritardi inaspettati, vedi Lautaro che tornerà dagli Usa con un giorno in meno di riposo, e impegni in nazionale da smaltire (Pio Esposito), Bonny ha tutta l’aria della grande certezza lì davanti. Nell’Inter di Chivu nessuno è sicuro del posto, ma il francesino sbarcato dal Parma è un po’ più sicuro degli altri".

Lui "e Pio sono i due cambi in attacco che ogni allenatore vorrebbe avere. Sono, soprattutto, quello che mancava all’ultima Inter inzaghiana: fisici, intercambiabili, funzionali al gioco di Chivu, e ovviamente efficaci sotto porta. Bonny in particolare: con il 67% delle occasioni trasformate in gol, l’ex Parma vanta la miglior percentuale realizzativa tra gli attaccanti dell’Inter (Lautaro è al 20%, Thuram al 18% e Esposito al 14%) e tra tutti gli altri del nostro campionato. Gli è bastata una partita da titolare, poi, per scattare davanti a tutti anche nella graduatoria degli assist: tre, come Dimarco, Krstovic, Castellanos, Yildiz e Nico Paz", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Oggi dunque per lui un test importante per mettere altra benzina nelle gambe e consolidare le certezze di questo inizio stagione. Lo conferma anche il quotidiano: "Consentirà a Bonny di tenersi caldo per l’Olimpico, mentre la prossima settimana ad Appiano servirà per rifinire gli ultimi dettagli tattici insieme a Chivu. Perché Celik, Mancini e Ndicka saranno pure tre cinture nere, ma Bonny non ha paura di nessuno".