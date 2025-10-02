Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'infortunio di Thuram e delle scelte del tecnico per le prossime gare

Andrea Della Sala Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 23:16)

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari, ha parlato dell'infortunio di Thuram e delle scelte in attacco del tecnico per le prossime gare senza il francese:

"Tempi, scenario e protagonisti sono naturalmente diversi, Pio Esposito non è un ragazzino da lanciare ma un giovanotto di uno e novanta con buon numero di presenze tra campionato, Champions, Mondiale per Club, Nazionale, e ancor più personalità: però questo può essere “il” momento anche per lui. Spiace sia arrivato per l’infortunio di Thuram che si è rivelato più lungo del previsto e lo costringerà a star fuori fino allo scontro con il Napoli. Un vero peccato, per Chivu, dopo averlo visto trapassare la difesa dello Slavia di potenza (gol di Dumfries) o con eleganza (tacco per il secondo di Lautaro). Per la verità dovrebbe essere il momento di Bonny, l’alter ego tecnico-tattico di Thuram. Bonny è alto, agile, veloce, parte da lontano in progressione, apre spazi in dribbling. Esposito è più centravanti, ha struttura possente, presenza fisica in area e sorprendente mobilità da brevilineo: idealmente toccherebbe a lui se c’è da sostituire Lautaro".

"Però queste regole non sono scolpite nella pietra e Chivu è affascinato dall’idea di dare stabilità all’impiego di Esposito: non è mai facile farsi trovare pronto negli ultimi venti minuti, saltare la partita che credevi di giocare, essere schierato dall’inizio quando meno te l’aspetti, e intanto meritare la convocazione azzurra pur se non giochi nel club. Neanche la convivenza tattica è un problema: l’argentino può tranquillamente muoversi attorno al centravantone di giornata, come faceva con Lukaku. Esposito sa di dover recitare da spalla: un giorno il ruolo di Lautaro sarà suo. Ora impressiona per come sta in campo, i movimenti, la maturità, il senso della posizione, insospettabili a vent’anni. Interessante capire la risposta in un orizzonte di continuità.

La bellezza dell’attacco nerazzurro di quest’anno è che, teoricamente, tutti possono fare coppia con tutti, Forse l’unione meno compatibile è quella tra i due francesi Bonny e Thuram, però quest’ultimo può adattarsi da centravanti come gli è successo anche in “Bleu” con Deschamps. Tre partite Thuram le salta sicuramente: Cremonese domenica poi, dopo lo stop per le qualificazioni, la Roma in campionato e l’Union Saint Gilloise in Champions, questa da vincere senza se e senza ma. Quindi, il 25 ottobre, Napoli-Inter, rivincita dell’anno scorso, con Thuram in bilico. Ci sarà spazio per tutti, anche per Bonny. Altra vita rispetto a quando nell’emergenza c’erano Taremi e Arnautovic. E comunque Esposito può stare con chiunque, bella notizia anche per Gattuso che con tutta probabilità tra pochi giorni ricomincerà da dove aveva finito a settembre: con il doppio centravanti.