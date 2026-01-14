Kristjan Asllani è ormai completamente fuori dal progetto Torino. L'albanese, escluso dalla trasferta di Coppa Italia a Roma, ha le valigie pronte e un futuro da scegliersi a stretto giro. Compatibilmente con quelle che sono le alternative sul tavolo, riportate da TuttoSport stamattina. Si legge infatti:

"Il regista, uscito di scena dalla trasferta a Verona di inizio gennaio (panchina forzata, dopo 4 mesi da titolare), ha detto no ai sondaggi del Paris Fc, del Girona, del Parma, del Cagliari e del Sassuolo. L’Inter sta collaborando col Torino per cercargli una squadra dove possa continuare a giocare, nella speranza di una compravendita in estate. Asllani vuole restare in Italia e per ora si è detto non interessato a squadre non in corsa per l’Europa. Dopo le panchine contro Verona, Udinese e Atalanta, ecco l’esclusione diretta di ieri. Per il centrocampo la prima scelta di Petrachi è Prati del Cagliari, con il laziale Belahyane come alternativa".