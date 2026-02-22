A Lecce, l'Inter ottiene la settima vittoria consecutiva, la tredicesima nelle ultime 14 di campionato, dimostrando numeri paurosi che danno indizi chiari sulla lotta scudetto. Scrive la Gazzetta dello Sport:
Bulldozer Inter: 7 vittorie consecutive, 40 pt su 42 dopo il derby. Indizi chiari da scudetto
"Alla fine il bulldozer, utilizzando le ultime gocce di benzina rimaste nel serbatoio, è riuscito a scavare il fossato: spegnere il motore a +10 sul Milan, in attesa della risposta domenicale della principale avversaria, era fondamentale prima del rientro in garage per il collaudo da Champions. Resta impressionante la tenuta di strada dell’Inter sul percorso italiano: sette vittorie consecutive, 40 punti su 42 conquistati dopo la sconfitta nel derby d’andata, 15 gol prodotti sugli sviluppi da calcio d’angolo, a Lecce sfruttati da due calciatori usciti dalla panchina (Mkhitaryan e Akanji)".
"L’allungo in classifica non certifica lo scudetto, a 12 giornate dalla fine, ma fornisce indizi chiari per la chiusura delle indagini e quindi per la sentenza definitiva: a questo punto soltanto chi sta davanti può buttare via le chiavi del campionato".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
