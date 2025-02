Inter, i calci d’angolo sono un’arma importante: i dati. Ad Appiano…

Per l'Inter i calci d'angolo sono un'arma importantissima. Nessuno come i nerazzurri in Serie A

Gianni Pampinella Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 16:32)

L'Inter è la squadra più prolifica della Serie A. Fin qui la squadra di Inzaghi ha all'attivo 56 gol dopo 22 giornate. Sono andati a segno 16 giocatori differenti, ma uno dei segreti della prolificità nerazzurra è anche dettata dalla supremazia mostrata sui calci d’angolo. "Infatti, i nerazzurri sono la squadra che ha segnato di più con 7 reti all’attivo e la seconda squadra che ne ha calciati maggiormente, ossia 136 rispetto ai 141 della Lazio. In media ogni 19 giri alla bandierina per l’Inter arriva un gol, a conferma della grande capacità di presidiare gli spazi altrui, farsi valere fisicamente e leggere in anticipo le possibili traiettorie", sottolinea il Corriere dello Sport.