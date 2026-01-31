Dopo un gennaio di fuoco con 8 partite in 31 giorni, anche febbraio sarà un mese intensissimo per l’Inter di Cristian Chivu. La doppia sfida dei playoff di Champions League si aggiunge ad un calendario intasato, che vedrà la squadra di Chivu affrontare 7 partite in 28 giorni.
Calendario intasato ma Inter matura: quasi en plein dopo la Champions, il dato super
Oltre al campionato, ci sarà infatti la Coppa Italia in gara secca la prossima settimana e la doppia sfida contro il Bodo/Glimt in Champions League, ai playoff.
“L’anno scorso i nerazzurri alleggerirono febbraio perché in Champions andarono direttamente agli ottavi, anche se stavolta l’impressione è che stiano meglio fisicamente con lo scudetto come priorità stagionale e l’obiettivo di allungare ulteriormente in campionato senza ovviamente trascurare Europa e Coppa Italia”.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è un altro dato importantissimo che riguarda la squadra di Chivu:
“Dopo gli impegni continentali Lautaro e compagni hanno vinto 6 volte (contro Sassuolo, Cremonese, Lazio, Genoa e Pisa due volte) perdendo in una sola occasione, all’andata contro il Napoli”.
Una statistica non di poco conto:
“Questo aspetto testimonia come la truppa interista abbia acquisito una certa maturità nel gestire gli impegni ravvicinati, soprattutto rispetto alla passata stagione”.
