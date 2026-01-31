Saranno i norvegesi del Bodo/Glimt gli avversari dell'Inter nel playoff di Champions League. Una doppia sfida da dentro o fuori da non sottovalutare, anche alla luce dei recenti risultati europei degli scandinavi. Così scrive Repubblica: "L'ombra norvegese si posa pure sull'Inter: non sarà il ciclope Haaland, ma è pur sempre un Bodo/Glimt capace di battere Manchester City e Atletico Madrid negli ultimi due giri di giostra. Mai fidarsi. È sfumata la suggestione di Mourinho contro i nerazzurri, sarebbe stata una notevole vertigine emotiva".

"Torniamo per un momento al Bodo/Glimt, esempio di dinamismo e talento su quel campo sintetico e polare, anche se l'ultima impresa è stata realizzata a Madrid, non proprio tra orsi e foche. Il più bravo, ma non è l'unico a esserlo, è l'attaccante Hoegh. L'Inter è ovviamente superiore, il campionato norvegese sarà fermo fino a marzo ma il rischio di un'imbarcata artica non è poi remotissimo".