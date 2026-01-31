Fiducia ripagata e reazione. La scelta di Chivu di confermare Yann Sommer a Dortmund dopo la brutta prestazione contro il Pisa si è rivelata vincente, con il portiere svizzero protagonista di una super parata su Adeyemi.
Inter, effetto Champions per Sommer. Martinez? Chivu ha un piano: "Nella sua testa…"
Inter, effetto Champions per Sommer. Martinez? Chivu ha un piano: “Nella sua testa…”
La gestione dei portieri in casa nerazzurra tra campionato e Coppa Italia in vista dei prossimi impegni in programma
“Ad Appiano Gentile si augurano che l’uscita su Adeyemi sortisca lo stesso effetto della parata di Amsterdam su Godts a metà settembre - spiega Il Corriere dello Sport -. Anche in quel caso l’estremo difensore, reduce da una prova poco convincente, mise i guantoni a protezione del risultato e trovò in Champions l’iniezione di fiducia che cercava”.
Sommer sarà titolare anche contro la Cremonese, mentre Pepo Martinez - che non gioca dal 19 dicembre in Supercoppa Italiana - avrà un’altra chance in Coppa Italia contro il Torrino mercoledì prossimo.
“Toccherà poi a lui giocarsi al meglio la chance, anche perché nella testa dell’allenatore c’è l’idea di dargli continuità anche contro il Sassuolo”.
