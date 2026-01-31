FC Inter 1908
Inter, effetto Champions per Sommer. Martinez? Chivu ha un piano: “Nella sua testa…”

La gestione dei portieri in casa nerazzurra tra campionato e Coppa Italia in vista dei prossimi impegni in programma
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Fiducia ripagata e reazione. La scelta di Chivu di confermare Yann Sommer a Dortmund dopo la brutta prestazione contro il Pisa si è rivelata vincente, con il portiere svizzero protagonista di una super parata su Adeyemi.

Ad Appiano Gentile si augurano che l’uscita su Adeyemi sortisca lo stesso effetto della parata di Amsterdam su Godts a metà settembre - spiega Il Corriere dello Sport -. Anche in quel caso l’estremo difensore, reduce da una prova poco convincente, mise i guantoni a protezione del risultato e trovò in Champions l’iniezione di fiducia che cercava”.

Sommer sarà titolare anche contro la Cremonese, mentre Pepo Martinez - che non gioca dal 19 dicembre in Supercoppa Italiana - avrà un’altra chance in Coppa Italia contro il Torrino mercoledì prossimo.

“Toccherà poi a lui giocarsi al meglio la chance, anche perché nella testa dell’allenatore c’è l’idea di dargli continuità anche contro il Sassuolo”.

