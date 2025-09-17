Inter, calendario spaccato in due. Champions e Serie A, ora è tempo di spingere forte

L'Inter scenderà in campo questa sera in casa dell'Ajax. La squadra di Chivu affronterà le squadre più abbordabili sulla carta di fila

Andrea Della Sala Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 16:16)

L'Inter scenderà in campo questa sera in casa dell'Ajax. La squadra di Chivu affronterà le squadre più abbordabili sulla carta di fila, sia in Champions League che in campionato. Non può permettersi altri passi falsi.

"Non è più l’Ajax di una volta, dunque l’impegno è di difficoltà media. Stasera ad Amsterdam, l’Inter è quasi obbligata a vincere. Anzi, eliminiamo il quasi. L’Inter deve cancellare le due sconfitte di fila in campionato contro Udinese e Juve e il calendario Champions la costringe a fare tanti punti nelle prime quattro tappe. Inter tutto e subito, altrimenti si rischia il niente dopo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il calendario Champions dell’Inter è spaccato in due. Nelle prime quattro giornate, Ajax, Slavia Praga, Union Saint Gilloise e Kairat Almaty. Nelle altre quattro, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi, occorre fare il pieno nelle prime quattro, in modo da giocarsi senza ansie i quattro match contro le più forti. Qualcosa di simile attende l’Inter in campionato. Nei prossimi tre turni di A, i nerazzurri affronteranno Sassuolo, Cagliari e Cremonese, e anche in questo caso sarà necessario vincere sempre. Quei nove punti sono indispensabili per riagganciare il treno del quarto posto, l’obiettivo minimo e vitale in campionato. Per lo scudetto si vedrà", aggiunge il quotidiano.

"L’Ajax, come l’Inter, è in transito da un allenatore all’altro, da Farioli all’olandese Heitinga, cavallo di ritorno. Dall’età dell’oro del calcio totale, l’Ajax applica quasi sempre lo stesso sistema, il 4-3-3, assetto imposto fin dalle giovanili. Ogni tanto scatta un’eccezione, una variazione sul tema,come con Van Gaal nei Novanta, ma l’impronta è quella. I giocatori da tenere d’occhio sono il belga Godts e l’israeliano Gloukh, appena visto contro l’Italia, oggi annunciato in panchina. A centrocampo, l’ex interista Klaassen. Il centravanti è Weghorst, famoso per la doppietta all’Argentina al Mondiale 2022 in Qatar, impresa vanificata dalla sconfitta ai rigori, e per il siparietto con Messi: «Che cosa guardi, scemo?», lo apostrofò Leo in zona interviste. Un centravanti che ha segnato due reti all’Argentina va però rispettato", chiude Gazzetta.