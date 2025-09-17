Il Messaggero – Ajax-Inter, queste le novità di formazione. Lautaro a rischio

Anche il quotidiano romano racconta dell'argentino e del mal di schiena e pensa a Bonny come sostituto

"Rischia di essere un’Inter senza Lautaro Martinez quella che stasera ad Amsterdam, in casa dell’Ajax, proverà a dimenticare le ultime amarezze in campionato contro Udinese, prima della sosta, e Juventus. Se non ci sarà l’argentino, accanto a Thuram spazio a Bonny. In Olanda va così in scena il debutto europeo dei nerazzurri". Così il Messaggero presenta Ajax-Inter, prima gara di mister Chivu in Europa.

"Diverse le novità di formazione: de Vrij può giocare in difesa. Dimarco e Sucic tornano dal primo minuto (preferiti a Carlos Augusto e Mkhitaryan). A centrocampo può giocare Frattesi al posto di Barella. Però, ci sarà Sommer tra i pali", scrive il giornale tra le sue pagine sportive a proposito della formazione probabile che l'allenatore schiererà in campo contro gli olandesi. Nelle ultime ore però ha preso quota il nome di Pio Esposito.