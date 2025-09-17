FC Inter 1908
L'allenatore esordirà in Champions sulla panchina della squadra con cui ha vinto il torneo e contro la squadra nella quale si è affermato da giocatore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"Se non fosse per il momento delicato (due sconfitte in tre giornate di campionato), Cristian Chivu potrebbe abbandonarsi alle emozioni. Difficile immagine un esordio da allenatore in Champions League più romantico per il tecnico dell’Inter. Ad Amsterdam contro l’Ajax, la squadra che lo ha accolto 19enne dalla Romania facendolo diventare grande in pochissimo tempo, capitano ad appena 21 anni. Un legame talmente forte da spingere i Lancieri a proporre a Chivu nelle scorse stagioni un ruolo nel vivaio". Così il quotidiano La Stampa parla del debutto in Champions, come allenatore, di mister Chivu.

Il tecnico nerazzurro affronterà il suo ex compagno Heitinga, ma avrà poco tempo per dare spazio alle emozioni dato il "presente complesso" dell'Inter dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juve. Ha pure un dubbio su Lautaro che si è allenato a parte durante la rifinitura per un problema alla schiena. E potrebbe essere sostituito, secondo il giornale torinese da Bonny. Pronto anche Frattesia centrocampo.

"Serve discontinuità per non lasciare che tutto scorra in modo troppo simile alla gestione Inzaghi, ma per Chivu non sono scelte semplici. Sarebbero state più agevoli con la cessione di qualche senatore. Serve coraggio, lo stesso che 25 anni fa consentì a un ragazzo arrivato dall’Universitatea Craiova di conquistare l’Ajax in pochi mesi", conclude il quotidiano.

(Fonte: La Stampa)

