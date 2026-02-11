FC Inter 1908
Inter, Calhanoglu e Barella in gruppo: "Difficilmente li rischierà entrambi". Chivu tentato da…

Inter, Calhanoglu e Barella in gruppo: “Difficilmente li rischierà entrambi”. Chivu tentato da…

Il tecnico ha avuto subito la buona notizia del rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella in vista del big match contro la Juve di sabato sera
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter è tornata ieri ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu. Il tecnico ha avuto subito la buona notizia del rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella in vista del big match contro la Juve di sabato sera.

"Finalmente in gruppo, proprio nella partita che avvicina una delle sfide più sentite dell’anno: ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la cinquina al Sassuolo, Cristian Chivu ha rivisto due dei suoi tre infortunati. E allora riecco in gruppo, senza alcuna limitazione, sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. Adesso l’unico lungodegente rimane solo Denzel Dumfries che, facendo terapie alla Pinetina, sta cercando di accorciare i tempi di recupero, anche se nel suo caso è ancora difficile identificare una data precisa per il rientro", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Sia Barella che Calha sono da considerarsi dei fedelissimi, ma in questo particolare momento della stagione difficilmente il tecnico nerazzurro rischierà entrambi immediatamente: saranno decisive le prossime sedute collettive, ma la tentazione per Chivu è quella di lanciare subito nella mischia Barella e pazientare ancora un po’ con Calha, vista anche la grande efficienza di Zielinski come regista. Il turco, poi, ieri ha ricevuto una lieta visita: ad Appiano è venuto a trovarlo il ct della Turchia, Vincenzo Montella", precisa il quotidiano

