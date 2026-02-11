"Se i bianconeri hanno incassato 20 reti in A, i nerazzurri sono scesi solo una fermata prima, al 19: sono, comunque, la quarta miglior difesa del campionato dopo Roma, Como e Milan. Piuttosto, per Chivu l’andata con la Juve a metà settembre è stata quello che si dice uno spartiacque, l’inizio di una nuova fase storica: il poker subito per errori sparsi (un paio di Sommer) è stato cancellato con le nuove prestazioni del reparto. I numeri in questione raccontano tanto - nelle ultime 12 gare senza ko solo 6 gol presi, nelle prime 12 si viaggiava invece alla media di una rete incassata a partita –, ma non dicono tutto: sono gli uomini del romeno ad aver cambiato, uno su tutti è il difensorone che Chivu aveva fatto esordire proprio a Torino. Quella volta Manuel Akanji era appena arrivato da Manchester e fu subito spedito in trincea, cinque mesi dopo è invece perfettamente inserito nel gruppo, sia in campo che fuori: domenica, di ritorno da Reggio Emilia, si è goduto il SuperBowl assieme al collega Bisseck, con cui condivide la sana passione per il football e pure la titolarità in un reparto completato da Bastoni (Acerbi e De Vrij stanno ormai un passo indietro). Col Sassuolo il 30enne Akanji si è sbloccato con una testata in zona gol, non c’è dubbio che sarà riscattato a 15 milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.