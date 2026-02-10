Buone notizie in casa Inter: Hakan Calhanoglu, assente ormai da un mese per un problema muscolare al polpaccio, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro.
Inter, chi si rivede! Calhanoglu, il conto alla rovescia è iniziato: “Back at it”
Il centrocampista turco, assente da un mese per un infortunio, ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus
Il centrocampista turco, che oggi ha ricevuto lo staff di Vincenzo Montella, ha celebrato il suo rientro sui social: prima una storia su Instagram con il simbolo di una clessidra, poi un post con un emblematico "Back at it" (di nuovo all'opera).
