Il centrocampista turco, assente da un mese per un infortunio, ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus
Buone notizie in casa Inter: Hakan Calhanoglu, assente ormai da un mese per un problema muscolare al polpaccio, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro.

Il centrocampista turco, che oggi ha ricevuto lo staff di Vincenzo Montella, ha celebrato il suo rientro sui social: prima una storia su Instagram con il simbolo di una clessidra, poi un post con un emblematico "Back at it" (di nuovo all'opera).

