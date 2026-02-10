Il centrocampista turco, assente da un mese per un infortunio, ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus

Buone notizie in casa Inter: Hakan Calhanoglu, assente ormai da un mese per un problema muscolare al polpaccio, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e ha messo nel mirino la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro.