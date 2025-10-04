Inter, Calhanoglu in forte dubbio: Chivu studia 2 alternative a centrocampo

Dopo la botta contro lo Slavia, il turco potrebbe accomodarsi in panchina: Barella regista, pronto l’esordio da titolare di Frattesi

Alessandro De Felice Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 08:45)

Hakan Calhanoglu è in forte dubbio per la sfida di San Siro tra Inter e Cremonese, in programma alle 18:00 e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Chivu deciderà all’ultimo, poco prima della partenza da Appiano verso San Siro, ma il turco potrebbe per la prima volta in stagione partire dalla panchina.

Al suo posto sono pronti Davide Frattesi, favorito e pronto alla prima presenza da titolare in stagione, o Petar Sucic, per la posizione di mezzala di centro-destra, mentre i compiti di regia verrebbero affidati a Barella.

Il dubbio nasce dopo l’ultima sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, vinta con un netto 3-0. Al termine della gara, Calhanoglu ha lasciato il campo zoppicando per una botta alla gamba destra.

La situazione è poi migliorata e la corsa è tornata sciolta, ma Chivu non vuole correre risch.

Calhanoglu è sempre stato titolare, trane nella gara contro il Torino, saltata per squalifica. Nelle ultime due, contro Cagliari e Slavia, ha giocato tutti i 90 minuti.