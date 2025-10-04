"Al fianco di Lautaro Martinez anche questo pomeriggio ci sarà un francese. Non Marcus Thuram, ovviamente, fermo nel tunnel delle terapie individuali per smaltire il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ma Ange-Yoan Bonny ". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega come tocchi all'ex Parma stasera dal 1' in Inter-Cremonese .

Si legge sul quotidiano: "Chivu, stuzzicato sul tema, ad Appiano Gentile ha provato a nascondersi dietro il muro della pretattica, limitandosi a confermare la presenza dell’argentino e lasciando il dubbio sul suo compagno di reparto. Il tecnico nerazzurro ha però in mente di dare una chance all’ex Parma, che ha vinto dunque il ballottaggio con Pio Esposito.