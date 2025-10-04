"Al fianco di Lautaro Martinez anche questo pomeriggio ci sarà un francese. Non Marcus Thuram, ovviamente, fermo nel tunnel delle terapie individuali per smaltire il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ma Ange-Yoan Bonny". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega come tocchi all'ex Parma stasera dal 1' in Inter-Cremonese.
Corsport sicuro: “Inter, stasera con la Cremonese al fianco di Lautaro ci sarà…”
Si legge sul quotidiano: "Chivu, stuzzicato sul tema, ad Appiano Gentile ha provato a nascondersi dietro il muro della pretattica, limitandosi a confermare la presenza dell’argentino e lasciando il dubbio sul suo compagno di reparto. Il tecnico nerazzurro ha però in mente di dare una chance all’ex Parma, che ha vinto dunque il ballottaggio con Pio Esposito.
Così contro la Cremonese, Bonny avrà modo di giocare la sua prima da titolare con la maglia dell’Inter. Il francese ha lavorato ai fianchi il suo allenatore, fino a convincerlo a schierarlo dal primo minuto: nel modo giusto, approfittando degli spezzoni di gara finora collezionati".
