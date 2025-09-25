Francesco Pio Esposito è ormai di fatto entrato a pieno regime nelle rotazioni dell'attacco dell'Inter: Chivu si è infatti affidato a lui ad Amsterdam contro l'Ajax e anche contro il Sassuolo domenica scorsa.

E il giocatore è apparso subito pronto, sicuramente anche grazie all'esperienza che ha già maturato nonostante sia solo un classe 2005: "Di sicuro alla sua giovane età ha già accumulato esperienze importanti e ha capito ben presto che non conviene fare le cose in fretta - spiega La Gazzetta dello Sport -. Basta farle bene.