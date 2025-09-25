Francesco Pio Esposito è ormai di fatto entrato a pieno regime nelle rotazioni dell'attacco dell'Inter: Chivu si è infatti affidato a lui ad Amsterdam contro l'Ajax e anche contro il Sassuolo domenica scorsa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Retroscena Esposito: “Un anno fa c’è chi gli diceva di andare in Serie A e lui rispondeva…”
news
Retroscena Esposito: “Un anno fa c’è chi gli diceva di andare in Serie A e lui rispondeva…”
Francesco Pio Esposito è ormai di fatto entrato a pieno regime nelle rotazioni dell'attacco dell'Inter: il retroscena
E il giocatore è apparso subito pronto, sicuramente anche grazie all'esperienza che ha già maturato nonostante sia solo un classe 2005: "Di sicuro alla sua giovane età ha già accumulato esperienze importanti e ha capito ben presto che non conviene fare le cose in fretta - spiega La Gazzetta dello Sport -. Basta farle bene.
Già due stagioni fa si era messo in luce nello Spezia, ma quando l'estate scorsa qualcuno gli sussurrava di cercare gloria nella massima serie lui rispondeva con grande convinzione: "Mi fa bene un altro campionato di Serie B, devo ancora imparare". Una frase ricca di modestia, la forza di chi vuole arrivare lontano senza mai strafare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA