Il centrocampista arrivato per 25 mln di euro dal Lens, Andy Diouf, non è ancora al centro del progetto Inter. Per Chivu serve ancora tempo per inserirlo a pieno nei meccanismi nerazzurri. Poi si potrà pensare anche a una squadra con un altro assetto.
Inter, Diouf ago bilancia? Col suo inserimento Chivu può cambiare: chi può traslocare
Il centrocampista deve ancora inserirsi nei meccanismi, poi il tecnico potrà passare al 3-4-2-1 e scegliere i trequartisti giusti
"Una volta completato, l’inserimento di Diouf potrà aiutare l’Inter a rimodellarsi su un sistema di gioco alternativo come il 3-4-2-1, ma sulla trequarti Chivu dovrà ingegnarsi con quello che offre la rosa: da Frattesi a Luis Henrique e allo stesso Thuram, le opzioni non mancano. Manca, piuttosto, un creativo di mestiere, un profilo alla Lookman in grado di puntare l’uomo e saltarlo. È una vecchia storia che all’Inter conoscono bene, e nemmeno l’ultimo mercato nerazzurro ne ha cambiato il finale", analizza La Gazzetta dello Sport.
