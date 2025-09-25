"Una volta completato, l’inserimento di Diouf potrà aiutare l’Inter a rimodellarsi su un sistema di gioco alternativo come il 3-4-2-1, ma sulla trequarti Chivu dovrà ingegnarsi con quello che offre la rosa: da Frattesi a Luis Henrique e allo stesso Thuram, le opzioni non mancano. Manca, piuttosto, un creativo di mestiere, un profilo alla Lookman in grado di puntare l’uomo e saltarlo. È una vecchia storia che all’Inter conoscono bene, e nemmeno l’ultimo mercato nerazzurro ne ha cambiato il finale", analizza La Gazzetta dello Sport.