Se non ci fosse il criticatissimo e vituperato Milan, distanziato di cinque lunghezze, il capitolo scudetto sarebbe già virtualmente assegnato e l'Inter potrebbe dedicarsi serenamente ai suoi prossimi, decisivi appuntamenti che prevedono un calendario intenso ma senza dover scalare montagne. Da qui alle prossime tre settimane c'è allora la possi-bilità, concreta, che il distacco dal Milan aumenti per via di un "buco" del calendario: Allegri infatti dovrà proseguire nel vagabondare (prossime tappe a Bologna e Pisa in trasferta) fermandosi nel turno dell'8 febbraio perché San Siro è indisponibile e la sfida domestica col Como sarà recuperata successivamente.