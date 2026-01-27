Sulle pagine del Giornale, il giornalista Franco Ordine parla della lotta scudetto tra Inter e Milan e del calendario dei rossoneri
Ordine: “Il tanto criticato Milan tiene vivo lo scudetto. Ora c’è il buco del calendario che…”
Se non ci fosse il criticatissimo e vituperato Milan, distanziato di cinque lunghezze, il capitolo scudetto sarebbe già virtualmente assegnato e l'Inter potrebbe dedicarsi serenamente ai suoi prossimi, decisivi appuntamenti che prevedono un calendario intenso ma senza dover scalare montagne. Da qui alle prossime tre settimane c'è allora la possi-bilità, concreta, che il distacco dal Milan aumenti per via di un "buco" del calendario: Allegri infatti dovrà proseguire nel vagabondare (prossime tappe a Bologna e Pisa in trasferta) fermandosi nel turno dell'8 febbraio perché San Siro è indisponibile e la sfida domestica col Como sarà recuperata successivamente.
Per questo Allegri è il primo a sapere che il punto conquistato all'Olimpico vale perché «serve a tenere a distanza la Roma e a guadagnare un punto sul Napoli»: continua a guardarsi le spalle invece che inseguire le chimere di un duello tricolore reso improbabile a cominciare dalla ricchezza della rosa (a favore dell'Inter) per finire alla produzione offensiva (idem come sopra)
