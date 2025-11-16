Andrà in scena tra una settimana esatta il derby di Milano tra Inter e Milan . I nerazzurri, oltre ai motivi di classifica, sono spinta anche dalla voglia di riscatto dopo la scorsa stagione, in cui non ottennero neanche una vittoria in cinque stracittadine.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Toccherà quindi al Toro trascinare la truppa nerazzurra al ribaltone rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione. In 5 stracittadine, tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, l'Inter non ne ha vinta nemmeno una, perdendone addirittura 3. E pensare che era reduce da 6 trionfi consecutivi, compresi quelli che avevano garantito la finale di Champions 2023, guarda caso con il sigillo dell'argentino".