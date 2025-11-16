Andrà in scena tra una settimana esatta il derby di Milano tra Inter e Milan. I nerazzurri, oltre ai motivi di classifica, sono spinta anche dalla voglia di riscatto dopo la scorsa stagione, in cui non ottennero neanche una vittoria in cinque stracittadine.
Inter, 5 derby senza vittorie: c’è voglia di cancellare la scorsa stagione
I nerazzurri, dopo una striscia di 6 trionfi consecutivi, si sono dovuti arrendere ai rossoneri per un anno intero
Così scrive il Corriere dello Sport: "Toccherà quindi al Toro trascinare la truppa nerazzurra al ribaltone rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione. In 5 stracittadine, tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, l'Inter non ne ha vinta nemmeno una, perdendone addirittura 3. E pensare che era reduce da 6 trionfi consecutivi, compresi quelli che avevano garantito la finale di Champions 2023, guarda caso con il sigillo dell'argentino".
