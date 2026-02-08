Ritiro a Parma per l’Inter di Cristian Chivu in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo.
Inter, Calhanolgu e Barella lavorano ad Appiano: fissato il rientro in gruppo
Chivu può recuperare due dei tre infortunati in vista del big match di San Siro contro la Juventus di Spalletti
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la formazione nerazzurra ha pernottato nel capoluogo emiliano alla vigilia del match contro i neroverdi, valido per la 24esima giornata di Serie A.
Presenti con la prima squadra c’erano i due esterni dell’U23 visti in coppa Italia, Cocchi e Kamate.
Out i tre indisponibili Calhanoglu, Barella e Dumfries.
“Si alleneranno tutti ad Appiano poi, alla ripresa prevista per martedì, l’azzurro e il turco potrebbero tornare in gruppo” aggiunge La Gazzetta dello Sport.
