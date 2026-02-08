FC Inter 1908
news

Inter, Calhanolgu e Barella lavorano ad Appiano: fissato il rientro in gruppo

Inter Barella
Chivu può recuperare due dei tre infortunati in vista del big match di San Siro contro la Juventus di Spalletti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ritiro a Parma per l’Inter di Cristian Chivu in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la formazione nerazzurra ha pernottato nel capoluogo emiliano alla vigilia del match contro i neroverdi, valido per la 24esima giornata di Serie A.

Presenti con la prima squadra c’erano i due esterni dell’U23 visti in coppa Italia, Cocchi e Kamate.

Out i tre indisponibili Calhanoglu, Barella e Dumfries.

“Si alleneranno tutti ad Appiano poi, alla ripresa prevista per martedì, l’azzurro e il turco potrebbero tornare in gruppo” aggiunge La Gazzetta dello Sport.

