"Cristian Chivu schiererà l’Inter dei titolarissimi (attuali) domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel match in programma alle 18. Il tecnico rumeno, dopo aver fatto riposare molti big in Coppa Italia, si affiderà quindi all’artiglieria pesante contro i neroverdi, alla ricerca dell’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite di campionato".
TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi
Così TuttoSport parla della prossima sfida dell'Inter in campionato, quella contro il Sassuolo. Dovrebbe tornare in porta Sommer e davanti a lui Bisseck (che da quanto dicono in Germania piace al Bayern Monaco) con Akanji e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique, a destra, e Dimarco a sinistra. Zielinski con Sucic e Mkhitaryan in mezzo al campo. Il dubbio è su Frattesi, se riuscirà o meno a prendersi il posto da titolare dopo aver giocato dal primo minuto due gare consecutive, quella contro la Cremonese quella di Coppa Italia contro il Torino.
Davanti è riattesa la ThuLa. Ma Esposito si gioca il posto dal primo minuto. Non ci sono ancora tra i convocabili Barella e Calhanoglu: puntano ad essere a disposizione per Inter-Juve di sabato prossimo. Dumfries ancora ai box.
