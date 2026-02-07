TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi

Così TuttoSport parla della prossima sfida dell'Inter in campionato, quella contro il Sassuolo. Dovrebbe tornare in porta Sommer e davanti a lui Bisseck (che da quanto dicono in Germania piace al Bayern Monaco) con Akanji e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique, a destra, e Dimarco a sinistra. Zielinski con Sucic e Mkhitaryan in mezzo al campo. Il dubbio è su Frattesi, se riuscirà o meno a prendersi il posto da titolare dopo aver giocato dal primo minuto due gare consecutive, quella contro la Cremonese quella di Coppa Italia contro il Torino.