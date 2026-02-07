FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi

news

TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi

Il quotidiano parla delle possibili scelte dell'allenatore nerazzurro in vista della sfida contro i neroverdi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Cristian Chivu schiererà l’Inter dei titolarissimi (attuali) domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel match in programma alle 18. Il tecnico rumeno, dopo aver fatto riposare molti big in Coppa Italia, si affiderà quindi all’artiglieria pesante contro i neroverdi, alla ricerca dell’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite di campionato".

TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi- immagine 1
Getty Images

Così TuttoSport parla della prossima sfida dell'Inter in campionato, quella contro il Sassuolo. Dovrebbe tornare in porta Sommer e davanti a lui Bisseck (che da quanto dicono in Germania piace al Bayern Monaco) con Akanji e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique, a destra, e Dimarco a sinistra. Zielinski con Sucic e Mkhitaryan in mezzo al campo. Il dubbio è su Frattesi, se riuscirà o meno a prendersi il posto da titolare dopo aver giocato dal primo minuto due gare consecutive, quella contro la Cremonese quella di Coppa Italia contro il Torino.

TS – Inter, contro il Sassuolo Chivu con l’artiglieria pesante. Due dubbi- immagine 2
Getty Images

Davanti è riattesa la ThuLa. Ma Esposito si gioca il posto dal primo minuto. Non ci sono ancora tra i convocabili Barella e Calhanoglu: puntano ad essere a disposizione per Inter-Juve di sabato prossimo. Dumfries ancora ai box.

(Fonte: TS)

Leggi anche
Repubblica – Napoli, solo 4 partite a febbraio: calendario alleato, Conte imbattibile…
Inter, a Sassuolo Chivu chiama in campo i titolari: “Torna il corpo centrale della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA