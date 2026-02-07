FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Napoli, solo 4 partite a febbraio: calendario alleato, Conte imbattibile…

news

Repubblica – Napoli, solo 4 partite a febbraio: calendario alleato, Conte imbattibile…

Repubblica – Napoli, solo 4 partite a febbraio: calendario alleato, Conte imbattibile… - immagine 1
Il quotidiano si sofferma sul calendario degli azzurri e sull'arma in più della squadra e del suo allenatore Conte
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il calendario sorride al Napoli di Conte. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ora il programma sarà meno fitto e può diventare un alleato per recuperare le forze e invertire la rotta.

Repubblica – Napoli, solo 4 partite a febbraio: calendario alleato, Conte imbattibile…- immagine 2
Getty Images

Come evidenzia La Repubblica, a febbraio gli azzurri giocheranno appena 4 partite, Coppa Italia compresa.

L’arma in più del Napoli può essere la settimana tipo - aggiunge il quotidiano -. L’ex CT è infatti quasi imbattibile quando ha la possibilità di concentrarsi solamente sul campionato”.

Leggi anche
Inter, a Sassuolo Chivu chiama in campo i titolari: “Torna il corpo centrale della...
Inter, Dimarco per sempre: per numeri accanto a Yamal e Olise. I dettagli del rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA