Il calendario sorride al Napoli di Conte. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ora il programma sarà meno fitto e può diventare un alleato per recuperare le forze e invertire la rotta.
Il quotidiano si sofferma sul calendario degli azzurri e sull'arma in più della squadra e del suo allenatore Conte
Come evidenzia La Repubblica, a febbraio gli azzurri giocheranno appena 4 partite, Coppa Italia compresa.
“L’arma in più del Napoli può essere la settimana tipo - aggiunge il quotidiano -. L’ex CT è infatti quasi imbattibile quando ha la possibilità di concentrarsi solamente sul campionato”.
