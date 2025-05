L'inaspettato stop interno di domenica sera del Napoli ha in qualche modo stravolto i piani dell'Inter: ora la corsa scudetto è riaperta sul serio e con la Lazio andranno fatte delle scelte in tal senso. Spiega il Corriere dello Sport: "In sintesi, se, prima, qualche big avrebbe potuto cominciare in panchina anche contro la squadra biancoceleste, dopo il turn-over totale con il Torino, adesso le possibilità di un nuovo ribaltone scudetto passano proprio per quella sfida. È più facile, infatti, che il Napoli si possa “incartare” in casa del Parma, piuttosto che all’ultima giornata, al Maradona, contro il Cagliari.