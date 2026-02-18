"I due guai inattesi hanno scombinato i piani dell’allenatore, che adesso deve chiedere uno sforzo in più agli altri pretoriani rimasti, a partire da Barella: anche la mezzala azzurra ha rivisto il campo soltanto con la Juve ed è sembrato la controfigura di se stesso, ma in questa situazione riscopre l’antica centralità. Tra l’altro, il fatto che ieri, da vicecapitano accanto a Lautaro, ascoltasse da vicino la confessione di Bastoni è tutt’altro che casuale: anche in questa stagione lontana dalle vette passate, Nicolò ha un ruolo di leadership e faro nel gruppo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Barella potrebbe rimanere nelle proprie terre predilette, sulla mezzala sinistra, o addirittura vestirsi da regista: la sua posizione in campo è, comunque, direttamente collegata al riposo o meno che sarà eventualmente concesso al collega polacco. Piotr Zielinski sta, infatti, cantando e portando la croce da tempo ormai e avrebbe bisogno di rifiatare, pensando al Salento e oltre: visto il nuovo rallentamento di Calha, Zielinski è ancora più imprescindibile in posizione centrale e spremerlo troppo sarebbe un delitto. Senza il polacco, Sucic tornerebbe da mezzala, mente il ruolo più strategico di smistamento palloni sarebbe affidato proprio a Barella, pronto a interpretare il copione in una maniera differente rispetto ai compagni. Chi, invece, sembra abbastanza convinto di tornare ad avere una chance è Mkhitaryan, vecchio leone 37enne pronto a sparare gli ultimi colpi: la trappola polare si può evitare solo con uno spazzaneve di questa esperienza", scrive Gazzetta.