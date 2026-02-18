Si legge: "Ha evitato l’impersonalità di un messaggio social, preferendo, appunto, comparire in conferenza stampa alla viglia della sfida con il Bodø/Glimt. Al di là delle rassicurazioni («Ho imparato a gestire tutto»), sul suo volto era percepibile la tensione . E che fosse un momento delicato lo hanno compreso anche i suoi compagni.

Tanto che, nella sala stampa, oltre a Marotta, come d’abitudine, sono comparsi pure Lautaro e Barella, ovvero capitano e vice. Si è trattato di una presenza significativa: l’ennesimo segnale di un gruppo unito e pronto a sostenersi a vicenda. Bastoni non si è tirato indietro, ammettendo le sue responsabilità".