"A quasi 72 ore dal “fattaccio”, come annunciato, Bastoni ha preso la parola". Apre così il Corriere dello Sport tornando su Alessandro Bastoni, intervenuto ieri in conferenza stampa per chiarire quanto accaduto sabato sera contro la Juventus.
Si legge: "Ha evitato l’impersonalità di un messaggio social, preferendo, appunto, comparire in conferenza stampa alla viglia della sfida con il Bodø/Glimt. Al di là delle rassicurazioni («Ho imparato a gestire tutto»), sul suo volto era percepibile la tensione. E che fosse un momento delicato lo hanno compreso anche i suoi compagni.
Tanto che, nella sala stampa, oltre a Marotta, come d’abitudine, sono comparsi pure Lautaro e Barella, ovvero capitano e vice. Si è trattato di una presenza significativa: l’ennesimo segnale di un gruppo unito e pronto a sostenersi a vicenda. Bastoni non si è tirato indietro, ammettendo le sue responsabilità".
