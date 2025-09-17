FC Inter 1908
Ajax-Inter, Chivu potrebbe decidere di fare un cambio che susciterebbe scalpore

A poche ore da Ajax-Inter, Il Giornale in edicola parla delle possibili scelte di formazione di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

A poche ore da Ajax-Inter, Il Giornale in edicola parla delle possibili scelte di formazione di Cristian Chivu, che potrebbero riguardare anche il centrocampo.

Scrive il quotidiano:

"Per il resto, se i cambi fra Acerbi e De Vrij, piuttosto che quello fra Mkhitaryan e Sucic erano scontati, farebbe più scalpore quello fra Barella (male in Nazionale, peggio a Torino) e Frattesi, finora sempre in panchina".

(Fonte: Il Giornale)

