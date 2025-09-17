L'attaccante argentino si è fermato per il mal di schiena. Il tecnico lo valuterà oggi e nel caso deciderà come sostituirlo

Andrea Della Sala Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 10:32)

Lautaro Martinez si è fermato per il mal di schiena e ancora non è chiaro se sarà o meno della partita. Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu lo valuterà oggi e nel caso deciderà come sostituirlo

"Un capitano di solito ha la schiena dritta, non bloccata. Purtroppo per l’Inter, e per Chivu, Lautaro Martinez è partito per l’Olanda con un dolore nella zona lombare che gli ha impedito di allenarsi. Aveva molto dolore e ha passato un’ora sul lettino dei massaggi per risolvere il problema, senza neppure affacciarsi sull’erba di Appiano Gentile. Niente di grave, ma potrebbe essere gestito per evitare guai in un periodo denso di partite: la stagione è lunga e impone riflessioni prospettiche, anche se la Champions League è uno showroom mondiale al quale ogni calciatore desidera partecipare. È una questione di cautela: tra i viaggi con la nazionale argentina e questo inconveniente sopraggiunto, Lautaro ha potuto lavorare molto poco. Giocando in condizioni approssimative rischierebbe un infortunio più serio", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il vento freddo dell’Arena, dove l’inverno è già sbarcato con prepotenza ritardando il volo dell’Inter, non ha spazzato il dubbio. Nel santuario dedicato a Johan Cruijff tra statue, gigantografie e murales con l’ineguagliabile numero 14, potrebbe essere proprio il 14 dell’Inter a vivere un debutto internazionale da sogno: Ange-Yoan Bonny, il pupillo che Chivu ha scoperto a Parma, è stato provato in mattinata nella formazione titolare accanto a Thuram. Durante la rifinitura ad Appiano è stato a un certo punto sostituito da Pio Esposito, che a sua volta sogna l’esordio europeo con l’Inter. Bonny e Pio si giocano la promozione sul palcoscenico, se Lautaro mostrerà stamattina a Chivu una smorfia di disappunto. «Ha saltato la rifinitura perché aveva fastidio, valuteremo se sarà a disposizione e decideremo». In caso di report negativo, le indiscrezioni dell’ultim’ora danno in forte salita Pio", precisa il quotidiano.