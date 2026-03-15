"Il pareggio per 1-1 a San Siro con l’Atalanta ha mandato su tutte le furie l’Inter a causa delle decisioni arbitrali: dopo il tocco di braccio in area del rossonero Ricci nel derby, non considerato punibile da Doveri, stavolta sono due i fischi di Manganiello che hanno scatenato le proteste dell’Inter. Prima una spinta di Sulemana a Dumfries nell’azione del gol del pareggio di Krstovic, pochi minuti dopo un tocco in area di Scalvini su Frattesi.

Due episodi piuttosto chiari che non hanno provocato nemmeno un richiamo al Var. Chivu è stato espulso per proteste dopo il gol dell’Atalanta. «Era fallo», ha urlato più volte l’allenatore romeno. A fine partita Manganiello è stato circondato dai calciatori dell’Inter e dal vice Kolarov. Il club ha deciso di reagire con il silenzio stampa: dirigenti, calciatori e staff tecnico sono inferociti per queste decisioni che stanno riaprendo la lotta scudetto a prescindere dalle prestazioni. In caso di vittoria oggi a Roma con la Lazio il Milan andrebbe a -5. La società ritiene anche debole la designazione di Gariglio al Var, rimasto silente in entrambe le azioni", conferma l'edizione odierna de La Stampa.