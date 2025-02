Dopo il 3-0 rimediato al Franchi, l'Inter si è riscattata contro una Fiorentina arrivata a Milano con lo stesso atteggiamento tattico. Questa volta la squadra di Inzaghi ha limitato le ripartenze viola e alla fine ha vinto meritatamente un match importantissimo in chiave scudetto. "Meno uno dal Napoli. I campioni d’Italia non mollano. Ha risolto un gol di Arnautovic. Acerbi, 37 anni ieri e il rientro dopo quasi tre mesi di assenza, ha conservato il bottino, blindando la difesa e spegnendo una furia come Kean. Inzaghi sorretto dagli intramontabili nella notte in cui ha perso Thuram e mancava della spinta di Dimarco e Dumfries. Ecco cosa ha raccontato San Siro", sottolinea il Corriere dello Sport.