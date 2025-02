In ambito VAR si può rivedere qualcosa. Il rigore per la Fiorentina? Darmian è in dinamica e se la vado a vedere bene lo sbilancia anche Kean e lui ruota leggermente il corpo: poi salta e si dà la spinta con le braccia, nel cadere ha anche gli occhi chiusi e la palla sarebbe uscita. Per me, da ex giocatore, il 90% di queste situazioni non andrebbero sanzionate. Gasperini spesso ha ragione quando dice che il VAR non ha migliorato il gioco del calcio, l'ha peggiorato: i giocatori quando difendono non sono più coordinati. Siamo arrivati ad un punto in cui diventa difficile.