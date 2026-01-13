"Il senso è quello della grande occasione sfumata, ma nel pareggio dell'Inter contro il Napoli c'è anche molto altro, perché 14 partite (coppe comprese) non vinte consecutivamente contro le 3 squadre più forti d'Italia (quelle che, con l'Inter, hanno vinto gli scudetti dal 2001 in poi) non possono essere un caso. Non più. L'Inter non sa più vincere gli scontri diretti, l'ultimo è il derby che le valse il titolo della seconda stella (aprile 24). Fra l'anno scorso e quest'anno, parlando del solo campionato, ne ha già giocate 10: 4 pareggi e 2 sconfitte per Inzaghi, 3 sconfitte e un pareggio per Chivu. Complessivamente sono 5 punti su 30. Chivu si consola con la classifica («sono davanti a chi mi ha battuto») e se continua a non fallire le "altre" partite, può paradossalmente permettersi di non vincere nemmeno gli ultimi due big-match di stagione contro Juventus (15 febbraio) e Milan (8 marzo) per chiudere poi in testa il campionato. Avesse mandato il Napoli a -7 (e il Milan a -5) la classifica sarebbe stata carburante e non solo consolazione", sottolinea il Giornale.