Proseguono i lavori di progettazione del nuovo San Siro. Il Giorno svela un particolare dettaglio del futuro impianto: "Un tempo i giocatri entravano allo stadio di San Siro tramite un tunnel "a soffietto" all'angolo tra la Curva Nord e la tribuna d'onore, un tunnel che si poteva allungare fin dentro il manto erboso per evitare che i calciatori fossero troppo vicini ai tifosi e potessero essere colpiti da pietre o da semplici ortaggi. Nel nuovo stadio di San Siro in fase di progettazione da parte degli studi di architettura capitanati da Norman Foster e David Manica, invece, il tunnel da cui i giocatori entreranno sarà trasparente e i tifosi più fortunati – o meglio, quelli in grado di permettersi il costo di iscrizione al Tunnel Club del nuovo impianto di Milan e Inter – potranno guardare i loro idoli a distanza di pochi centimetri e scrutare i loro gesti e le loro espressioni appena prima che i protagonisti della partita tocchino il manto erboso. Idea affascinante".