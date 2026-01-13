Lautaro quest'anno ha faticato nei big-match in Italia e in Europa: a secco contro Milan, Napoli (due volte), Roma e Juve

"Altro giro, altra corsa, nessun gol. Dopo essere rimasto a secco nella sconfitta al Maradona dell’andata, Lautaro Martinez non ha punto nemmeno nel 2-2 arrivato l’altra sera a San Siro. È ancora presto per dire che lo scudetto sarà un affare a due tra Inter e Napoli: se però così fosse, l’impatto sul duello del capitano nerazzurro, attuale miglior marcatore del campionato, sarebbe pari a zero, come i gol segnati quando ha incrociato Antonio Conte". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Lautaro Martinez.

"È la fotografia di una difficoltà che è anzitutto quella della squadra di Cristian Chivu: nei 10 confronti con squadre della parte sinistra della classifica, l’Inter ha raccolto appena 16 degli attuali 43 punti. Ha battuto la Roma, ma perso con la Juventus e pareggiato con il Milan; negli scontri diretti con il Napoli è ormai definitivamente indietro. Un trend negativo nei big match già visto nello scorso campionato, quando la squadra di Simone Inzaghi non vinse alcuna partita nei sei incroci complessivi con Juve, Milan e Napoli, rimediando quattro pareggi e due sconfitte. Di questo andamento, uno dei grandi protagonisti è proprio Lautaro", aggiunge il quotidiano.

Lautaro, infatti, non segna contro il Napoli in Serie A dal 3-2 di fine novembre 2021 mentre l'ultimo in assoluto è datato gennaio 2024 in Supercoppa. Contro la Juve, il Toro ha segnato appena 4 gol in 21 partite e l'ultima rete risale a novembre 2023. Col Milan il rendimento sale (9 gol in 21 partite) anche se l'ultima marcatura è del febbraio 2023 se si esclude quello in Supercoppa a gennaio 2025. E il discorso di Tuttosport si allarga anche all'Europa dove Lautaro ha segnato 4 gol in 5 partite ma contro Slaviva, Union Saint Gilloise e Kairat, rimanendo a secco contro Atletico e Liverpool.

"Quanto all’Inter, non sono così lontane le imprese europee della scorsa stagione, quando ha bucato il Bayern Monaco sia all’andata che al ritorno, ed è stato, da infortunato, uno dei protagonisti nell’epico 4-3 dei nerazzurri al Barcellona in semifinale. Poi, la luce si è spenta. Per l’Inter, ma forse anche per il suo capitano. È persino troppo semplice attribuire a quella sera, almeno a livello psicologico, tutti gli inciampi nei big match di una squadra che guarda comunque tutti dall’alto. È viceversa difficile, ma compito di Chivu, capire se il digiuno in queste gare del suo capitano sia solo una goccia in un mare di gol, o nasconda altro", la chiosa del quotidiano.