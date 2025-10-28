FC Inter 1908
Inter, problema difesa: serve upgrade, anche in porta. Società al lavoro, due soluzioni interne

Inter
La gara col Napoli ha messo in luce le difficoltà dei centrali dell'Inter che con la squadra alta sono esposti a maggiori rischi
Andrea Della Sala Redattore 

La gara col Napoli ha messo in luce le difficoltà dei centrali dell'Inter che con la squadra alta sono esposti a maggiori rischi. In estate si è cercato di mettere una pezza, ma non si è riusciti a risolvere il problema.

"Inevitabile tornare indietro di qualche mese. Non per alimentare i rimpianti ma per programmare il futuro. Marotta e Ausilio in estate avevano praticamente comprato Manu Koné, prima che la Roma bloccasse il trasferimento per il dietrofront dei Friedkin. Un centrocampista con il suo passo e la sua forza fisica avrebbe certamente sostenuto la palafitta, fornendo a Chivu una soluzione idonea a tamponare le falle. Non solo. Tra Bruxelles e Napoli, nella stessa settimana, sono emersi i problemi anagrafici dei due centrali. De Vrij è stato sostituto durante l’intervallo contro il Saint-Gilloise dopo essere stato maltrattato dal centravanti avversario, il giovane Promise David. Se fosse rimasto in campo avrebbe magari lasciato i compagni in dieci, perché aveva beccato pure un’ammonizione sciocca", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma Acerbi ha fatto anche peggio sabato sera, tenendo in gioco McTominay sul 2-1 e perdendo di vista Anguissa sul tris. Non può essere l’unico responsabile di un caos collettivo ma certamente ha vissuto una giornata pessima. De Vrij, 33 anni, e Acerbi, 37, sono in scadenza di contratto. L’Inter deve cercare in fretta un altro leader che guidi il reparto. Chivu in Champions ha provato in quel ruolo Bisseck e all’occorrenza potrebbe piazzare nel mezzo Akanji. Ma in prospettiva, come la società ben sa, occorre un upgrade generale che non trascuri neppure il portiere: anche Sommer è in scadenza e, pur avendo temporaneamente conservato il posto, non è una polizza assicurativa a lungo termine", aggiunge il quotidiano.

