La sconfitta contro il Bruges è arrivata per diversi motivi ed è la settima in 8 partite tra questa stagione e la scorsa: numeri da migliorare
VIDEO / Inter-Bruges, Chivu: "Vogliamo agire, non reagire. In Champions..."
"All'Inter serve un freno, al Napoli una spinta". Il quotidiano Libero torna sulle sconfitte da Chivu e Allegri in Champions League e si sofferma sulle sconfitte nerazzurre in CL arrivate anche nella scorsa stagione.
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"Nelle ultime 8 partite di Champions, Chivu ha raccolto una sola vittoria (a Dortmund) e 7 sconfitte. L'assenza di pareggi è un indicatore del problema: la squadra pensa ad attaccare, dimenticando di difendersi con attenzione, accettando tratti di partita sporchi e sofferti. Sono quattro i ko consecutivi in Champions e quattro di fila anche le sconfitte a San Siro, dove la squadra tende a sovraesporsi: lo dimostrano le occasioni concesse al Bruges", spiega il quotidiano.
L'Inter si disgrega"L'Inter in Champions si disgrega. Più vuole vincere, più perde le distanze. In campionato non aссаde perché riesce a imporsi più facilmente, rimanendo compatta e ordinata. Ma per caratteristiche l'Inter deve stare in trenta metri e non in cinquanta, alto o basso che sia il baricentro. Soprattutto in Champions, dove gli avversari sanno sfruttare gli spazi ampi, con qualità media superiore alla Serie A", si legge a proposito del momento nerazzurro.
(Fonte: Libero)
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