“Il problema sono le avversarie: l’Arsenal che ha già il 98% di probabilità di finire primo (e assicurarsi quindi ottavi e quarti con l’andata in casa) e il muro giallo del Borussia Dortmund. Una vittoria e un pareggio in qualsiasi ordine, con una difficoltà psicologica da affrontare per la squadra di Chivu: vietato perdere la prossima in casa con l’Arsenal. In quel caso, l’ultima partita avrebbe senso solo per il bonus vittoria e per tenersi in alto nella zona playoff”.