L’Inter va a caccia di almeno 4 punti nelle ultime due gare di Champions League per un posto nelle prime otto della League Phase e ottenere la qualificazione direttamente agli ottavi di finale.
Libero – Inter, in Champions ottavi con 4 punti: c'è un (doppio) problema. Vietato…
Libero – Inter, in Champions ottavi con 4 punti: c’è un (doppio) problema. Vietato…
Il quotidiano analizza gli ultimi 180 minuti della League Phase di Champions League dei nerazzurri di Chivu
I nerazzurri di Chivu hanno una differenza reti di +16 che offre ottime possibilità di qualificarsi già a quota 16, come evidenzia il quotidiano Libero.
“Il problema sono le avversarie: l’Arsenal che ha già il 98% di probabilità di finire primo (e assicurarsi quindi ottavi e quarti con l’andata in casa) e il muro giallo del Borussia Dortmund. Una vittoria e un pareggio in qualsiasi ordine, con una difficoltà psicologica da affrontare per la squadra di Chivu: vietato perdere la prossima in casa con l’Arsenal. In quel caso, l’ultima partita avrebbe senso solo per il bonus vittoria e per tenersi in alto nella zona playoff”.
