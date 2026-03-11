Sei giocatori in totale hanno un contratto in scadenza a giugno in casa nerazzurra: quali sono le riflessioni in corso

Come si regolerà l'Inter con i calciatori in scadenza di contratto a giugno prossimo? Il Corriere dello Sport in edicola stamattina propone una panoramica sul tema. Queste le considerazioni che arrivano dal quotidiano: "Rimane sotto osservazione anche il discorso legato ai giocatori in scadenza. Tra porta e difesa sono almeno due le caselle che sembrano destinate a liberarsi tra tre mesi.

Dei cinque elementi in totale, più il terzo portiere Di Gennaro, sono sicuri di salutare l'Inter sia Acerbi che Darmian. È molto probabile che alla fine non saranno gli unici, ma qualche riflessione ancora la meritano i fascicoli di De Vrij, al fine di non rivoluzionare del tutto la difesa e Mkhitaryan, viste le ultime parole sul suo futuro. Sembra proiettato altrove, infine, Sommer: l'unico spiraglio di permanenza per lo svizzero potrebbe aprirsi per un eventuale ruolo da vice".