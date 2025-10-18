FC Inter 1908
Giornale – Inter, Chivu a Roma spera di passare quasi inosservato perché…

Il racconto del rapporto tra l'allenatore nerazzurro e la sua ex squadra nella rassegna stampa di oggi
Daniele Vitiello
Cristian Chivu ritrova il suo passato. Roma-Inter sarà una partita speciale per lui, così come quella con l'Ajax di un mese fa all'esordio in Champions League. Spera di ripetersi battendo una sua ex, sarebbe troppo importante continuare la striscia di risultati utili. Sull'incrocio con i giallorossi torna anche Il Giornale in edicola questa mattina:

"Di nuovo un allenatore dell’Inter che, tornando a Roma, ritrova la sua ex squadra. Ma se Inzaghi della Lazio era stato un idolo, e come tale è stato accolto ogni volta che ha giocato all’Olimpico, stasera Cristian Chivu spera di passare quasi inosservato, perché nel 2007 non fu presa bene, eufemismo, la sua scelta di accettare proprio il corteggiamento nerazzurro. La prima volta di Inzaghi all’Olimpico (in realtà anche la seconda) non andò benissimo. Inter sconfitta. Molto meglio quando ha affrontato la Roma, 4 vittorie in altrettanti campionati. L’eredità statistica di Chivu è pesante: l’Inter non perde in casa giallorossa dal 2016 e Gasperini non batte l’Inter da 15 partite".

