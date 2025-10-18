"Di nuovo un allenatore dell’Inter che, tornando a Roma, ritrova la sua ex squadra. Ma se Inzaghi della Lazio era stato un idolo, e come tale è stato accolto ogni volta che ha giocato all’Olimpico, stasera Cristian Chivu spera di passare quasi inosservato, perché nel 2007 non fu presa bene, eufemismo, la sua scelta di accettare proprio il corteggiamento nerazzurro. La prima volta di Inzaghi all’Olimpico (in realtà anche la seconda) non andò benissimo. Inter sconfitta. Molto meglio quando ha affrontato la Roma, 4 vittorie in altrettanti campionati. L’eredità statistica di Chivu è pesante: l’Inter non perde in casa giallorossa dal 2016 e Gasperini non batte l’Inter da 15 partite".