Roma-Inter mette di fronte due allenatori che in passato hanno già lavorato insieme. Uno dei due, in viste diversa. In un'avventura che durò molto meno del previsto. Lo ricorda La Repubblica in edicola stamattina:

"Quella notte sul sintetico di Novara c'erano entrambi, uno in panchina e l'altro in campo. Nel peggior ricordo di Gasperini allenatore una parte l'ha interpretata anche Chivu, attore non protagonista nel cortometraggio dell'Inter che affondò il penultimo giorno d'estate del 2011, sedici mesi dopo il Triplete.

Era il 21 settembre, il Novara che torna a vincere in serie A 55 anni dopo l'ultima volta, i nerazzurri che firmano la peggior partenza degli ultimi 90. Il giorno dopo alle 19.15 l'esonero, alle 21.10 il comunicato sull'arrivo di Ranieri, un altro scherzo del destino. Cinque partite in totale, le sconfitte in Supercoppa con il Milan e in Champions con il Trabzonspor, un punto in tre gare in campionato: tanto durò il regno di Gasp, lavoratore ambizioso e anche permaloso di fronte alle critiche".